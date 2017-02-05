Марин Ле Пен объявила о начале своей президентской кампании
Лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен начала свою избирательную кампанию на предстоящих во Франции выборах с двойной атаки — на глобализацию и исламский фундаментализм.
Лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен начала свою избирательную кампанию на предстоящих во Франции выборах с двойной атаки — на глобализацию и исламский фундаментализм.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. Действующий президент страны Франсуа Олланд крайне непопулярен и решил не идти на второй срок.
Выступая перед активистами своей партии в Лионе, Ле Пен заявила, что глобализация медленно душит жизнь различных социальных групп в стране, а ее цель — «низвести человека до уровня потребителя и производителя».
Она также обвинила французских политиков в том, что те слишком трусливы, чтобы сопротивляться попыткам навязывания французской культуре чуждых ценностей в результате продолжающейся иммиграции.
Она заявила также, что попытается добиться новых условий членства Франции в Европейском союзе, который она назвала «идущим к распаду», или же объявить референдум о выходе из ЕС.
Фаворит первого тура?
Основным соперником Ле Пен на предстоящих выборах выступает независимый кандидат центристских сил Эммануэль Макрон, выступающий за сохранение Евросоюза и за свободу торговли.
Кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон оказался втянутым в финансовый скандал, так что шансы Макрона встретиться с Ле Пен во втором туре, который состоится 7 мая, стремительно растут.
Национальный фронт позиционирует себя как партии популистской оппозиции. Ее лидер Марин Ле Пен надеется на поддержку примерно тех же социальных групп, которые обеспечили избрание президента Дональда Трампа в США и победу сторонников «брексита» в Британии.
Как отмечает корреспондент
По данным опросов, Ле Пен может победить в первом туре голосования, но скорее всего потерпит поражение во втором.