Снятие санкций с России зависит от ее поведения — Пенс

Телеведущий поинтересовался, «будут ли санкции против России оставаться в силе, пока она нарушает суверенитет Украины». «Ответ на этот вопрос будет получен в предстоящие месяцы. Все это просто будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в поведении России», — сказал Пенс.

Он упомянул о «возможности работать над вопросами, вызывающими взаимную заинтересованность». «Президент (США Дональд Трамп) дал четко понять, что главным приоритетом нынешней администрации является разгром террористической группировки “Исламское государство” (ИГ)… Россия также заинтересована в борьбе с радикальным исламским терроризмом, особенно с ИГ. И если у нас есть возможности для сотрудничества, я думаю, президент (Трамп) будет изучать перспективы для возобновления отношений», — сказал Пенс.

В то же время, по его словам, «это не будет решениями в режиме ожидания, они в очень большой степени будут зависеть от того, какой ответ Россия даст в предстоящие дни».

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев.