В Латвию прибыли более 220 американских военных

«Американские солдаты будут работать и тренироваться вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. Они готовы к работе», — заявили в посольстве.

Вслед за солдатами на неделе в Латвию прибудет и тяжелая бронетехника США — танки «Абрамс» и бронемашины «Брэдли».

На саммите НАТО в Варшаве 8 июля прошлого года лидеры альянса утвердили решение о размещении четырех международных батальонов в Польше и в странах Балтии. Батальон в Латвии возглавит Канада. Международный батальон НАТО под руководством представителей Канады может прибыть в Латвию весной следующего года.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.

В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.