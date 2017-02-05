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20:55 (мск), источник: РИА Новости

В Латвию прибыли более 220 американских военных

РИГА, 5 фев — РИА Новости. Более 220 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США в воскресенье прибыли в Латвию, в ближайшие дни в республику прибудут танки «Абрамс», сообщает пресс-служба посольства США.

Источник: РИА Новости

«Американские солдаты будут работать и тренироваться вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. Они готовы к работе», — заявили в посольстве.

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Вслед за солдатами на неделе в Латвию прибудет и тяжелая бронетехника США — танки «Абрамс» и бронемашины «Брэдли».

На саммите НАТО в Варшаве 8 июля прошлого года лидеры альянса утвердили решение о размещении четырех международных батальонов в Польше и в странах Балтии. Батальон в Латвии возглавит Канада. Международный батальон НАТО под руководством представителей Канады может прибыть в Латвию весной следующего года.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.

В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

Комментарии
6
Олег Д
Соседей у России гораздо больше, чем три прибалтийские республики. И далеко не всем так страшно.
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А Б
США в полном соответствии с достигнутыми ранее договорённостями выполняют свой долг по обеспечению безопасности страны, являющейся членом НАТО. Действия НАТО являются ответом на размещение РФ оружия на западных границах страны.
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Евгений Пахин
Конечно! Прям сплю и вижу как бы Прибалтику оттяпать у "йэвгробейцэв". )
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