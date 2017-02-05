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5 февраля, источник: БЕЛТА

Школьная программа будет переработана к новому учебному году — Жарко

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьная программа будет переработана к новому учебному году, заявил в программе «Контуры» телеканала ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Работа над школьной программой идет постоянно. При общении с преподавателями, с учителями школ, с родителями все признаются, что школьная программа перегружена и требует доработки. Мной дано поручение Министерству образования создать рабочие группы из опытных учителей, опытных руководителей институтов. Аккумулировать все должен Национальный институт образования. В рабочие группы входят и учителя из регионов, и из сельских школ. К новому учебному году учебная программа будет переработана», — сказал Василий Жарко.

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