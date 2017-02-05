Виктор Басаргин может покинуть пост губернатора Пермского края

При этом среди возможных претендентов на место губернатора называются один из действующих заместителей губернатора Прикамья, либо замглавы Россотрудничества, либо бывший глава администрации региона Алексей Фролов.

Напомним, в сентябре по итогам выборной кампании Виктор Басаргин заявил о том, что готов участвовать в губернаторских выборах в Пермском крае в 2017 году при получении поддержки из Кремля. В конце декабря 2016 года глава региона объявил о начале административной реформы в Пермском крае. Так, 29 декабря он подписал распоряжение об отставке краевого правительства. Причиной этого стало якобы ненадлежащее исполнение его членами своих полномочий и оценка целевых показателей по реализации государственных программ.

20 января Виктор Басаргин представил новый состав краевого правительства, где помимо министров, сохранивших свои посты, появилось несколько новых имён в региональной политике, а ряд министерских кресел заняли чиновники, отправившиеся в кабинет министров на повышение. Правительство Пермского края возглавил Виктор Басаргин лично.