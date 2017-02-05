Кличко сыграл на гитаре в прямом эфире
Мэр Киева Виталий Кличко сыграл на гитаре мотив из песни «Ваше благородие, госпожа Удача» (фильм «Белое солнце пустыни») в эфире телеканала «NewsOne».
Мэр Киева Виталий Кличко сыграл на гитаре мотив из песни «Ваше благородие, госпожа Удача» (фильм «Белое солнце пустыни») в эфире телеканала «NewsOne».
На просьбу сыграть на гитаре Кличко изначально отреагировал с опаской.
«Подождите, ну мы так не договаривались… Будет шуток огромное количество. У нас уже был поющий мэр», — отшутился Кличко.
Несмотря на это, мэр Киева взял в руки гитару и начал играть.