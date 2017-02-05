Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
21:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кличко сыграл на гитаре в прямом эфире

Мэр Киева Виталий Кличко сыграл на гитаре мотив из песни «Ваше благородие, госпожа Удача» (фильм «Белое солнце пустыни») в эфире телеканала «NewsOne».

Источник: "РИА Новости" Украина

На просьбу сыграть на гитаре Кличко изначально отреагировал с опаской.

«Подождите, ну мы так не договаривались… Будет шуток огромное количество. У нас уже был поющий мэр», — отшутился Кличко.

Несмотря на это, мэр Киева взял в руки гитару и начал играть.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину
Вашингтон назвал условие снятия санкций с России
В Латвию прибыли более 220 американских военных
Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ
Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом
Трамп осадил журналиста, назвавшего Путина убийцей
В центре Белграда взорвали бомбу весом 500 кг
Начались полеты по самому длинному авиамаршруту в мире
Спорт
Россия проиграла Швеции в финале чемпионата мира В финале чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России уступила в драматичном матче шведам, которые вернули себе золотые медали спустя пять лет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь