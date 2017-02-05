Кличко сыграл на гитаре в прямом эфире

На просьбу сыграть на гитаре Кличко изначально отреагировал с опаской.

«Подождите, ну мы так не договаривались… Будет шуток огромное количество. У нас уже был поющий мэр», — отшутился Кличко.

Несмотря на это, мэр Киева взял в руки гитару и начал играть.