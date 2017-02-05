«Не хочу, могу»: Савченко рассказала, пойдет ли в президенты
Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что не хочет быть президентом, но «будет, если нужно».
Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что не хочет быть президентом, но «будет, если нужно».
«Не хочу, но могу. Буду, если нужно, но чтобы это было таким уж большим желанием прямо… это тяжело, это очень большая ответственность», — сказала Савченко в интервью «112 Украина».
«Вопрос — хочу? Знаете, хочу это немного в другом выражается. Не хочу. Могу. Так все и продолжается. Не хочу, могу, буду, если надо, но, чтобы это было таким большим желанием прямо … Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это делать», — сказала Савченко.
Также политик не исключила что ее общественное движение «РУНА» может стать политической силой и принять участие на следующих парламентских выборах.
«Гражданская сила однозначно приобретет политическую силу, это будет
Как сообщал «Обозреватель», в июне 2016 года Савченко заявила о готовности стать президентом Украины и выразила уверенность, что ее на тот момент поддерживало 100% украинцев.