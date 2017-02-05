«Не хочу, могу»: Савченко рассказала, пойдет ли в президенты

«Не хочу, но могу. Буду, если нужно, но чтобы это было таким уж большим желанием прямо… это тяжело, это очень большая ответственность», — сказала Савченко в интервью «112 Украина».

«Вопрос — хочу? Знаете, хочу это немного в другом выражается. Не хочу. Могу. Так все и продолжается. Не хочу, могу, буду, если надо, но, чтобы это было таким большим желанием прямо … Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это делать», — сказала Савченко.

Также политик не исключила что ее общественное движение «РУНА» может стать политической силой и принять участие на следующих парламентских выборах.

«Гражданская сила однозначно приобретет политическую силу, это будет общественно-политическая сила. И пойду я на выборы? В любом случае я попытаюсь найти какое-то очень неординарное решение для этой ситуации», — добавила нардеп.

Как сообщал «Обозреватель», в июне 2016 года Савченко заявила о готовности стать президентом Украины и выразила уверенность, что ее на тот момент поддерживало 100% украинцев.