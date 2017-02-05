Под Харьковом протестующие перекрыли трассу госзначения

«Об этой акции мы были предупреждены и приняли соответствующие меры, в частности, транспорт отвели на другие магистрали. Активистов предупредили об уголовной ответственности за препятствование движению транспорта по дорогам. Порядок во время акции, которая длилась с 13.00 до 15.30, охраняли до двухсот полицейских. Нарушений зафиксировано не было», — отметил начальник Харьковского отдела полиции Игорь Назаренко, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По его словам, основными требованиями активистов было сохранить местные больницы и создать на их базе медучреждения интенсивной терапии.

В то же время, в сети появились сообщения, что в акции участвовали до тысячи местных жителей: они обеспокоены намерением властей в рамках медреформы передать город Люботин с населением в 30 тыс. человек на обслуживание в соседней Валковский район, сообщает Укринформ.

«В регионе не закрывается ни одна больница, возможно, некоторые больницы будут перепрофилированы, но не более того», — отметили в Харьковской ОГА, ссылаясь на заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка.

Напомним, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не раз выражала убеждение, что система здравоохранения в Украине разваливается и нуждается в срочном реформировании.

МОЗ предоставило украинцам полгода для избрания семейного врача от начала 2017 года.