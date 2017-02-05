Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
22:20 (мск), источник: Ipress.ua

Под Харьковом протестующие перекрыли трассу госзначения

В Люботине активисты в знак протеста против закрытия местной больницы перекрыли трассу «Киев-Харьков-Должанский». В то же время местные власти заявляют, что никакие больницы закрывать не собирались.

Источник: Ipress.ua

«Об этой акции мы были предупреждены и приняли соответствующие меры, в частности, транспорт отвели на другие магистрали. Активистов предупредили об уголовной ответственности за препятствование движению транспорта по дорогам. Порядок во время акции, которая длилась с 13.00 до 15.30, охраняли до двухсот полицейских. Нарушений зафиксировано не было», — отметил начальник Харьковского отдела полиции Игорь Назаренко, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По его словам, основными требованиями активистов было сохранить местные больницы и создать на их базе медучреждения интенсивной терапии.

В то же время, в сети появились сообщения, что в акции участвовали до тысячи местных жителей: они обеспокоены намерением властей в рамках медреформы передать город Люботин с населением в 30 тыс. человек на обслуживание в соседней Валковский район, сообщает Укринформ.

«В регионе не закрывается ни одна больница, возможно, некоторые больницы будут перепрофилированы, но не более того», — отметили в Харьковской ОГА, ссылаясь на заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка.

Напомним, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не раз выражала убеждение, что система здравоохранения в Украине разваливается и нуждается в срочном реформировании.

МОЗ предоставило украинцам полгода для избрания семейного врача от начала 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Поветкина исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета из-за допинга
Вашингтон назвал условие снятия санкций с России
В Латвию прибыли более 220 американских военных
Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ
Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом
Трамп осадил журналиста, назвавшего Путина убийцей
В центре Белграда взорвали бомбу весом 500 кг
Начались полеты по самому длинному авиамаршруту в мире
Спорт
Россия проиграла Швеции в финале чемпионата мира В финале чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России уступила в драматичном матче шведам, которые вернули себе золотые медали спустя пять лет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Необычные здания-спирали (фото)
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
За капремонтом можно будет следить по интернету
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь