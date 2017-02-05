В Румынии около 500 тысяч граждан требуют отставки правительства

Местные СМИ пишут, что это крупнейший митинг с декабрьской революции 1989 года, приведшей к свержению режима Николае Чаушеску. Протестующие требуют отставки правительства, премьер Сорин Гриндяну уже заявил, что не покинет пост.

Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабинет отказался от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.