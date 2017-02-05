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5 февраля, источник: РИА Новости

В Румынии около 500 тысяч граждан требуют отставки правительства

КИШИНЕВ, 5 фев — РИА Новости. Порядка полумиллиона граждан Румынии вышли на улицы Румынии в шестой день антиправительственных протестов, в том числе 300 тысяч в Бухаресте, сообщают местные СМИ.

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Местные СМИ пишут, что это крупнейший митинг с декабрьской революции 1989 года, приведшей к свержению режима Николае Чаушеску. Протестующие требуют отставки правительства, премьер Сорин Гриндяну уже заявил, что не покинет пост.

Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабинет отказался от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.

​Как сообщает Digi24, самая крупный протест проходит в Бухаресте перед зданием кабмина, где собрались около 300 тысяч. Люди продолжают приходить на площадь. Митинги проходит мирно. Манифестанты провели своеобразный флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильных телефонов и фонарики. Такую акцию поддержали и в других городах страны.

Протестующие исполняют каждый час гимн Румынии. В руках у манифестантов плакаты с лозунгами, направленными против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.

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