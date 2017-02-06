Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
Совбез ООН на закрытом заседании принял предложение Украины
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
00:40 (мск), источник: ТАСС

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 65-летний юбилей правления

Ежегодно 6 февраля британская королева воздает дань памяти своему отцу, Георгу VI.

Источник: AP 2016

ЛОНДОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 65-летие пребывания на троне. Она станет первым в истории британским монархом, которому доведется отпраздновать эту дату, именуемую сапфировым юбилеем правления.

В 1977 году она отмечала 25-летие своего пребывания на троне (серебряный юбилей), в 2002 году — 50-летие (золотой), в 2012 году — 60-летие (бриллиантовый).

6 февраля 1952 года на отдыхе вместе с мужем в Кении 25-летняя наследная принцесса Елизавета получила известие о скоропостижной смерти своего отца — короля Георга VI, скончавшегося в возрасте 56 лет во сне от коронарного тромбоза. Несмотря на то, что король был болен раком легких, никто не ожидал столь быстрой смерти.

По традиции каждый год 6 февраля, в очередную годовщину своего прихода к власти в стране, нынешняя королева воздает дань памяти Георгу VI, тем самым давая понять, что эта дата наполнена для нее печалью.

Пушечный залп

В полдень 6 февраля по местному времени (15:00 мск) в честь королевы в лондонском Грин-парке Королевская артиллерия даст 41 пушечный залп. Иных публичных мероприятий не запланировано. По традиции королева почти всегда проводит очередную годовщину восшествия на престол в зимней резиденции Сэндрингем, которая расположена вдали от шума и суеты на территории английского графства Норфолк.

Как отметила газета Evening Standard, британские монархи предпочитают отмечать круглые даты своего правления. Поэтому расчет делается на то, что масштабные торжества удастся устроить в 2022 году, когда подойдет время платинового юбилея.

Юбилейные монеты

6 февраля Королевский монетный двор проведет презентацию посвященных 65-летию правления королевы четырех коллекционных монет, о выпуске которых было объявлено неделю назад.

Первая из них, номиналом в 5 фунтов стерлингов, — монета улучшенного качества из традиционного сплава. Коллекционеры смогут приобрести ее за 13 фунтов стерлингов ($16). Серебряная же 10-фунтовая монета массой 5 унций (140 граммов) обойдется им уже в 425 фунтов ($531), а килограммовая 500-фунтовая, также из серебра, — в 2050 фунтов ($2560). Золотая 1000-фунтовая монета массой 1 кг стоит 49 995 фунтов (более $62 тыс.).

На лицевой стороне почти всех юбилейных монет изображен профиль королевы, а на оборотной — обозначение номинала и цифра «65». Исключением является 5-фунтовая монета, где надпись с указанием номинала добавлена к изображению королевы на аверсе. На ее реверсе выгравированы императорская корона и цитата из известной речи наследной принцессы Елизаветы, которую она произнесла 21 апреля 1947 года, когда ей исполнился 21 год: «Вся моя жизнь, будь она длинной или короткой, будет посвящена служению вам».

По признанию дизайнера Глина Дэвиса, ему удалось найти весьма оригинальный способ запечатлеть на 5-фунтовой монете сам символ отмечаемого юбилея. «Вопреки традиционным дизайнам, я повернул корону таким образом, чтобы на ней стал виден сапфир Стюартов», — рассказал он.

Рекорды и здоровье

Елизавета II взошла на трон в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а 21 апреля прошлого года отпраздновала свое 90-летие. После того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), Елизавета стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.

В сентябре Елизавету II видели за рулем автомобиля Range Rover, который она водила в шотландском поместье Балморал.

В декабре королева сильно простудилась и в течение трех недель, вплоть до 8 января, не появлялась на публике, пропустив и традиционную рождественскую службу в поместье Сэндрингем.

Букингемский дворец объявил в конце минувшего года, что Елизавета покинет пост руководителя 25 национальных организаций. Британские СМИ расценили эту информацию как подтверждение того, что британскому монарху необходимо уменьшить нагрузку.

Елизавета II является королевой сразу 16 государств — Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Великобритании, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. Все эти страны входят в Содружество наций — организацию, объединяющую в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями или доминионами бывшей Британской империи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Fox: Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"
Трамп дал поручение о тщательных проверках въезжающих в США
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
Россельхознадзор запретил поставки новозеландской говядины
Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом
Более 500 тысяч граждан требуют отставки правительства Румынии
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Во французских Альпах погиб российский горнолыжник
Спорт
Россия проиграла Швеции в финале чемпионата мира В финале чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России уступила в драматичном матче шведам, которые вернули себе золотые медали
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Необычные здания-спирали (фото)
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
За капремонтом можно будет следить по интернету
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь