Королева Великобритании Елизавета II отмечает 65-летний юбилей правления

6 февраля 1952 года на отдыхе вместе с мужем в Кении 25-летняя наследная принцесса Елизавета получила известие о скоропостижной смерти своего отца — короля Георга VI, скончавшегося в возрасте 56 лет во сне от коронарного тромбоза. Несмотря на то, что король был болен раком легких, никто не ожидал столь быстрой смерти.

В 1977 году она отмечала 25-летие своего пребывания на троне (серебряный юбилей), в 2002 году — 50-летие (золотой), в 2012 году — 60-летие (бриллиантовый).

ЛОНДОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 65-летие пребывания на троне. Она станет первым в истории британским монархом, которому доведется отпраздновать эту дату, именуемую сапфировым юбилеем правления.

По традиции каждый год 6 февраля, в очередную годовщину своего прихода к власти в стране, нынешняя королева воздает дань памяти Георгу VI, тем самым давая понять, что эта дата наполнена для нее печалью.

В полдень 6 февраля по местному времени (15:00 мск) в честь королевы в лондонском Грин-парке Королевская артиллерия даст 41 пушечный залп. Иных публичных мероприятий не запланировано. По традиции королева почти всегда проводит очередную годовщину восшествия на престол в зимней резиденции Сэндрингем, которая расположена вдали от шума и суеты на территории английского графства Норфолк.

Как отметила газета Evening Standard, британские монархи предпочитают отмечать круглые даты своего правления. Поэтому расчет делается на то, что масштабные торжества удастся устроить в 2022 году, когда подойдет время платинового юбилея.

Юбилейные монеты

6 февраля Королевский монетный двор проведет презентацию посвященных 65-летию правления королевы четырех коллекционных монет, о выпуске которых было объявлено неделю назад.

Первая из них, номиналом в 5 фунтов стерлингов, — монета улучшенного качества из традиционного сплава. Коллекционеры смогут приобрести ее за 13 фунтов стерлингов ($16). Серебряная же 10-фунтовая монета массой 5 унций (140 граммов) обойдется им уже в 425 фунтов ($531), а килограммовая 500-фунтовая, также из серебра, — в 2050 фунтов ($2560). Золотая 1000-фунтовая монета массой 1 кг стоит 49 995 фунтов (более $62 тыс.).

На лицевой стороне почти всех юбилейных монет изображен профиль королевы, а на оборотной — обозначение номинала и цифра «65». Исключением является 5-фунтовая монета, где надпись с указанием номинала добавлена к изображению королевы на аверсе. На ее реверсе выгравированы императорская корона и цитата из известной речи наследной принцессы Елизаветы, которую она произнесла 21 апреля 1947 года, когда ей исполнился 21 год: «Вся моя жизнь, будь она длинной или короткой, будет посвящена служению вам».

По признанию дизайнера Глина Дэвиса, ему удалось найти весьма оригинальный способ запечатлеть на 5-фунтовой монете сам символ отмечаемого юбилея. «Вопреки традиционным дизайнам, я повернул корону таким образом, чтобы на ней стал виден сапфир Стюартов», — рассказал он.

Рекорды и здоровье

Елизавета II взошла на трон в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а 21 апреля прошлого года отпраздновала свое 90-летие. После того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), Елизавета стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.

В сентябре Елизавету II видели за рулем автомобиля Range Rover, который она водила в шотландском поместье Балморал.