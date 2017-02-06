Трамп дал поручение о тщательных проверках въезжающих в США

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что поручил министерству национальной безопасности «тщательно проверять» въезжающих в страну.

Он также отметил, что «не может поверить в то, что судья подвергает страну такому риску». «Если что-то произойдет, вините его и судебную систему», — добавил президент США..

27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Согласно документу, на 120 дней приостанавливается американская программа приема беженцев. Также указ предусматривает запрет на въезд в США на 90 дней гражданам семи стран, за исключением дипломатов.



4 февраля федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле временно заблокировал действие указа на всей территории США. Генеральный прокурор штата Боб Фергюсон, комментируя решение федерального судьи, отмечал, что оно «положило конец неконституционному и незаконному распоряжению президента Трампа».