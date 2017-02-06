Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
От боли в спине не помогают никакие лекарства
США ответили на сообщения о 20 минутах беседы Трампа с Тимошенко
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
00:55 (мск), источник: РБК

Трамп дал поручение о тщательных проверках въезжающих в США

Дональд Трамп сообщил, что после решения федерального судьи заблокировать иммиграционный указ дал поручение министерству национальной безопасности тщательно проверять въезжающих в США.

Источник: AP 2016

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что поручил министерству национальной безопасности «тщательно проверять» въезжающих в страну.

Я поручил Министерству национальной безопасности очень тщательно проверять людей, въезжающих в нашу страну. Суды делают выполнение задачи очень сложной!
Фоторепортаж
Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты

Он также отметил, что «не может поверить в то, что судья подвергает страну такому риску». «Если что-то произойдет, вините его и судебную систему», — добавил президент США..

27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Согласно документу, на 120 дней приостанавливается американская программа приема беженцев. Также указ предусматривает запрет на въезд в США на 90 дней гражданам семи стран, за исключением дипломатов.

4 февраля федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле временно заблокировал действие указа на всей территории США. Генеральный прокурор штата Боб Фергюсон, комментируя решение федерального судьи, отмечал, что оно «положило конец неконституционному и незаконному распоряжению президента Трампа».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"За четыре дня положили 74 человека": военный о боях в Авдеевке
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
Россельхознадзор запретил поставки новозеландской говядины
Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом
Более 500 тысяч граждан требуют отставки правительства Румынии
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Во французских Альпах погиб российский горнолыжник
Спорт
Россия проиграла Швеции в финале чемпионата мира В финале чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России уступила в драматичном матче шведам, которые вернули себе золотые медали
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь