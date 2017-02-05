Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»

«Вы поняли, что последние события продемонстрировали: против права денег, против левых от денег я — кандидат от Франции и народа», — заявила Ле Пен, выступая в Лионе с трибуны, украшенной слоганом кампании «Во имя народа».

В ходе выступления, Ле Пен перечислила ряд положений из опубликованной в субботу президентской программы. Всего ее обещания насчитывают 144 пункта, в том числе — предложения, касающиеся восстановления «национального суверенитета» Франции, ряд мер по сокращению притока мигрантов в страну, планы по пересмотру конституции и некоторых законов.

В ответ на выступления политика, публика, собравшаяся в Лионе, скандировала «Марин — президент!» и «Мы у себя дома».