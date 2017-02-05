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01:20 (мск), источник: РИА Новости

Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»

ПАРИЖ, 6 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, в воскресенье давшая официальный старт своей кампании в борьбе за пост президента Франции, пообещала «привести страну в порядок».

Источник: РИА Новости
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«Вы поняли, что последние события продемонстрировали: против права денег, против левых от денег я — кандидат от Франции и народа», — заявила Ле Пен, выступая в Лионе с трибуны, украшенной слоганом кампании «Во имя народа».

В ходе выступления, Ле Пен перечислила ряд положений из опубликованной в субботу президентской программы. Всего ее обещания насчитывают 144 пункта, в том числе — предложения, касающиеся восстановления «национального суверенитета» Франции, ряд мер по сокращению притока мигрантов в страну, планы по пересмотру конституции и некоторых законов.

В ответ на выступления политика, публика, собравшаяся в Лионе, скандировала «Марин — президент!» и «Мы у себя дома».

Когда мы стремимся устроиться в стране, мы не начинаем с нарушения ее законов. Нет и не будет других законов и ценностей во Франции, кроме как французские
Марин Ле Пен
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Одними из ключевых вопросов, поднятых в выступлении главы Нацфронта, стали борьба с исламским фундаментализмом, ситуация с образованием в стране и планы о проведении референдума, по итогам которого «европейские скобки» станут лишь «плохим воспоминанием».

Ранее Ле Пен неоднократно говорила о намерении провести референдум по вопросу о выходе из Евросоюза в течение полугода после избрания на пост главы государства.

Говоря о возможности своего избрания президентом Франции, Ле Пен привела пример избрания президентом США Дональда Трампа.

Это пробуждение народа стало историческим, положило конец веку, исторический ветер переменился!
Марин Ле Пен

Согласно опросу, проведенному компанией Ifop, Ле Пен станет фаворитом первого тура президентских выборов, набрав 25% голосов. Однако во втором туре ей прочат поражение — победителем, согласно опросу, станет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон. Ранее потенциальным победителем выборов президента называли экс-премьера страны Франсуа Фийона, однако его рейтинг сильно пошатнулся на фоне скандала с якобы фиктивным трудоустройством его супруги.

Комментарии
1
игорь карпеев
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