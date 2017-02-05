Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
Минобороны Украины сообщило новые данные об убитых в Донбассе
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
«Завтра он будет петь гимн России»: Крым о Порошенко
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
02:20 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал Иран террористическим государством номер один

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один».

Источник: Reuters
Читайте также
США ввели новые санкции против Ирана

«Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения», — сказал Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.

Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. «Мы уже начали это делать», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях. «Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это», — сказал глава американской администрации.

Комментарии
7
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
интересный пасьянс получается...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
любоу Трампу по-барабану ему нужно блокировать или ограничить продажу иранской нефти....кстати мы тоже в этом заинтересованы...но Трамп не заинтересован в нашей заинтересованности тоже.....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Syber
Если Иран такой неуважительный, может сменить риторику, чтобы он смог полюбить США? Санкции только усугубят положение двух стран.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
Россельхознадзор запретил поставки новозеландской говядины
Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом
Более 500 тысяч граждан требуют отставки правительства Румынии
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Во французских Альпах погиб российский горнолыжник
Спорт
Россия проиграла Швеции в финале чемпионата мира В финале чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России уступила в драматичном матче шведам, которые вернули себе золотые медали
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь