Трамп назвал Иран террористическим государством номер один

«Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения», — сказал Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.

Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. «Мы уже начали это делать», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях. «Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это», — сказал глава американской администрации.