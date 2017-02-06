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03:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Военные инженеры тренируются в Хабаровском крае

На одном из учебно-тренировочных комплексов в Хабаровском крае прошло первое в этом году тактико-специальное учение с подразделениями инженерного соединения Восточного военного округа (ВВО). об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу округа.

В ходе мероприятия военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники, в частности, разведку дорожного полотна на наличие взрывоопасных предметов. При этом применялись миноискатели «Коршун», служебные минно-розыскные собаки, а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Кроме того, были отработаны обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств, замаскированных растяжек.

Для проделывания проходов в завалах на маршрутах движения и маневра войск применялись инженерные машины разграждения ИМР-2. В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.

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