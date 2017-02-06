Военные инженеры тренируются в Хабаровском крае

В ходе мероприятия военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники, в частности, разведку дорожного полотна на наличие взрывоопасных предметов. При этом применялись миноискатели «Коршун», служебные минно-розыскные собаки, а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Кроме того, были отработаны обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств, замаскированных растяжек.

Для проделывания проходов в завалах на маршрутах движения и маневра войск применялись инженерные машины разграждения ИМР-2. В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.