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07:43 (мск), источник: Вести Иркутск

Заместителя мэра Казачинско-Ленского района арестовали, по мэру решение пока не принято

Заместитель арестован. Решение по мэру отложено. В Иркутске продолжаются мероприятия по делу руководства Казачинско-Ленской администрации.

Источник: Вести Иркутск

3 февраля главу района Александра Абраменко и его первого заместителя Артёма Амосова задержали в результате совместной операции ФСБ и регионального СКР. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — два с половиной миллиона рублей. По информации правоохранителей, деньги чиновники требовали за подписание акта выполненных работ и оплату муниципального контракта по строительству мусорного полигона недалеко от райцентра.

В ходе обыска почти пять миллионов рублей нашли у заместителя мэра — его сейчас арестовали на два месяца. Что делать с главой Казачинско-Ленского района, сейчас решают следователи.

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