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05:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Экипажу «Варяга» на выплаты «боевых» за Сирию рассчитывать не стоит

Командование ТОФ считает, что выплаты морякам-тихоокоеанцам, которые участвовали в дальних боевых походах в Средиземное море, произведены в полном объеме. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Напомним, что гвардейский крейсер «Варяг» принимал участие в дальнем походе в Средиземном море и усиливал противовоздушную оборону после инцидента со сбитым Су-24. После возвращения во Владивосток экипажу якобы сообщили, что всем офицерам, мичманам, контрактникам и матросам положены надбавки за участие в боевых действиях, однако обещанных допвыплат военнослужащие ждут уже более полугода.

По мнению компетентного военного юриста, Сирия, согласно указу Минобороны, признана зоной боевых действий, однако одного факта нахождения «Варяга» у берегов Сирийской Арабской Республики мало для того, чтобы признать весь экипаж ракетного крейсера участниками боевых действий.

В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили: информация о том, что моряки гвардейского ракетного крейсера «Варяг» не получают положенные им выплаты за участие в боевых действиях, не соответствует действительности:

«Экипаж крейсера действительно выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море. За выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, военнослужащим производится выплата ежемесячной надбавки за каждый день в размере двух процентов от оклада, что составляет 60% оклада по воинской должности в месяц. Все положенные выплаты военнослужащим гвардейского ракетного крейсера “Варяг” за участие в дальнем морском походе были произведены своевременно и в полном объеме. При выполнении задач в дальней морской зоне экипаж крейсера “Варяг” непосредственного участия в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики не принимал».

То есть, личный состав крейсера после возвращения во Владивосток был введен в заблуждение, и морякам, принимавшим участие в дальнем походе к берегам Сирии, не стоит рассчитывать на выплаты «боевых».

Кстати, причиной неуплаты надбавок экипажу сами его члены называют якобы незаполненный журнал учета боевых действий крейсера.

«Данный район (Сирия — прим. Авт.) определен приказом Министерства обороны как участок боевых действий. Об этом свидетельствует 5-й Федеральный закон о ветеранах. Специальный журнал учета боевых действий — бюрократия, и ссылаться на него как на причину невыплат надбавок неправильно. Это ошибка, журнал должен быть заполнен, но он не может быть основанием для невыплат», — прокомментировал ситуацию с «боевыми» для «Варяга» военный юрист Константин Пантелеев.

Напомним, что гвардейский ракетный крейсер «Варяг» находился в дальнем морском походе с ноября 2015 года по июль 2016 года. За это время корабль прошел свыше 40 тысяч морских миль. В Средиземном море «Варяг» сменил однотипный крейсер «Москва» Черноморского флота России, выполнявший боевую задачу прикрытия российской авиабазы Хмеймим от воздушных угроз.

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