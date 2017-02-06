Трамп и генсек НАТО обсудили эскалацию на востоке Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор в воскресенье, во время которого обсудили, в том числе, эскалацию обстановки на востоке Украины. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-офиса Североатлантического альянса по результатам переговоров.

«Стороны рассмотрели прогресс в борьбе с терроризмом, а также вопросы расходов на оборонные нужды НАТО и подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению справедливого распределения бремени между всеми союзниками по НАТО. Они также обсудили эскалацию насилия на востоке Украины и перспективы мирного урегулирования», — отмечается в сообщении.

При этом, генсек Альянса напомнил о последовательной политике НАТО в части мощной обороны и диалога с Россией.

«Генеральный секретарь и президент Трамп договорились обсудить эти вопросы на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе в конце мая», — подчеркивается в тексте.

Это была вторая телефонная беседа Столтенберга и Трампа с момента избрания последнего.