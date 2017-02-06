Назначен новый директор департамента госпрограмм и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края

На должность директора департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края назначен Андрей Блохин. Приказ о назначении подписал Губернатор Владимир Миклушевский. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.

Андрей Игоревич Блохин родился 18 марта 1985 года во Владивостоке.

В 2007 году окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2015 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Эффективный руководитель на государственной гражданской службе», в 2016 году — Тюменский Межрегиональный Центр Охраны Труда по программе «Финансовая система и бюджетная политика государства».