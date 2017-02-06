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07:53 (мск), источник: Om1.ru

Омские коммунисты скрывают, сколько потратят на празднование 100-летия Октября

План празднования юбилея был озвучен на пленуме КПРФ. Там же утвердили смету расходов обкома на 2017 год, но суммы остались за кадром.

В конце прошлой недели в Омске состоялся X Пленум обкома КПРФ, причем основной темой стало, как выяснилось, выступление секретаря Дмитрия Горбунова, доложившего о ходе подготовки и мероприятиях, намеченных в честь 100-летнего юбилея Великого Октября, который будет праздноваться красными осенью текущего 2017 года.

Секретный план омских коммунистов предполагает активизацию работы по пропаганде достижений Великого Октября. Кроме того, красные намерены усилить идеологическую работу по противодействию буржуазной пропаганде, «стремящейся размыть значимость Советской власти — единственного залога достижения тех успехов, которыми может гордиться наш народ».

Александр Кравец, депутат Госдумы, первый секретарь Омского обкома КПРФ:

 — Подумайте сами: возможна ли сегодня такая мобилизация сил, как в годы Великой Отечественной войны? Возможны ли сегодня такие масштабные операции, как, скажем, перевод промышленности, сотен и тысяч заводов и фабрик, из западных областей СССР в Сибирь.

Кроме того, руководство КПРФ отчиталось на пленуме о расходах обкома за 2016 год и утвердило смету на текущий 2017 год, однако никаких конкретных сумм красные не оглашают, в итоге неизвестно, сколько омский обком потратил в год думских выборов и сколько намерен потратить сейчас, когда все ведущие политические партии региона готовятся штурмовать Горсовет.

Напомним, что фракция КПРФ в омском Заксобрании и Горсовете сеячас является второй по численности после «Единой России», поэтому красные каждый год предпринимают попытки заблокировать принятие бюджета, но без коалиции с другими оппозиционными партиями им не хватает голосов.

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