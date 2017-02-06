Условия прекращения огня в Сирии обсуждают на переговорах в Астане
Международная техническая встреча по сирийскому урегулированию началась в Астане.
Международная техническая встреча по сирийскому урегулированию началась в Астане.
В Астане проходит международная техническая встреча по сирийскому урегулированию, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Международная техническая встреча по сирийскому урегулированию началась в Астане. В ней принимают участие эксперты
По его словам, стороны обсудят политические вопросы имплементации договоренностей, достигнутых по итогам международной встречи в Астане
«У участников есть серьезные намерения создать реальный механизм соблюдения перемирия. Три страны, имеющие там наземные силы, вы знаете, что я имею в виду. Россия, Турция и Иран стали гарантами. Они обладают необходимым потенциалом для поддержания режима прекращения огня», — отметил он.
Напомним, переговоры по Сирии проходили в столице Казахстана