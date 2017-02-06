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07:45 (мск), источник: Tengrinews

Условия прекращения огня в Сирии обсуждают на переговорах в Астане

Международная техническая встреча по сирийскому урегулированию началась в Астане.

Источник: Tengrinews

В Астане проходит международная техническая встреча по сирийскому урегулированию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Международная техническая встреча по сирийскому урегулированию началась в Астане. В ней принимают участие эксперты стран-гарантов, а именно России, Турции, Ирана, представители ООН. Ожидается участие представителей Иордании», — сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

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По его словам, стороны обсудят политические вопросы имплементации договоренностей, достигнутых по итогам международной встречи в Астане 23—24 января этого года. Во второй половине дня ожидается брифинг по итогам встречи. Отметим, по словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, за столом переговоров эксперты обсудят утвержденный механизм по прекращению огня.

«У участников есть серьезные намерения создать реальный механизм соблюдения перемирия. Три страны, имеющие там наземные силы, вы знаете, что я имею в виду. Россия, Турция и Иран стали гарантами. Они обладают необходимым потенциалом для поддержания режима прекращения огня», — отметил он.

Напомним, переговоры по Сирии проходили в столице Казахстана 23—24 января. На них впервые за одним столом оказались представители правительства и оппозиции Сирии. Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в этой ближневосточной стране. «Астанинский процесс» получил высокую оценку Совбеза ООН.

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