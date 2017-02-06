Виктор Басаргин уходит в отставку
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин решил не участвовать в губернаторских выборах в сентябре 2017 года. Об этом господин Басаргин заявил сегодня на
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин решил не участвовать в губернаторских выборах в сентябре 2017 года. Об этом господин Басаргин заявил сегодня на
В ближайшее время господин Басаргин обратится к президенту Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий. Господин Басаргин возглавлял Пермский край с мая 2012 года.