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08:40 (мск), источник: Интерфакс

Губернатор Пермского края заявил о досрочном сложении полномочий

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном прекращении своих полномочий.

Источник: РИА "Новости"

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — сказал он журналистам в понедельник.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы — ИФ), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», — пояснил он.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной скорой отставке нескольких российских губернаторов. В качестве кандидатов в отставку назвали глав Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, а также Пермского края и Бурятии.

Комментарии
9
***SKARLETT***
не поверю чтобы от дойной коровы отказаться самостоятельно... тем более пукин ставит Своего.... ясень пень... бежать надо пока не поздно..
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Алексей Ковров
Быстро набрал,пора и меру знать.Пока ветер без камней вообщем
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Наталья Елисеева
НАЧАЛОСЬ........
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