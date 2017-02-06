Губернатор Пермского края заявил о досрочном сложении полномочий

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — сказал он журналистам в понедельник.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы — ИФ), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», — пояснил он.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной скорой отставке нескольких российских губернаторов. В качестве кандидатов в отставку назвали глав Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, а также Пермского края и Бурятии.