Виталий Мутко остался доволен подготовкой Среднего Урала к ЧМ-2018

Проинспектировав ряд спортивных объектов, он заметил, что подготовка к играм чемпионата мира в 2018 году в Свердловской области ведется в соответствии со всеми планами и графиками. В числе объектов, которые Виталий Мутко посетил в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — аэропорт Кольцово, стадион «Екатеринбург Арена», волонтерский центр и тренировочные площадки.

«В целом мы удовлетворены ходом подготовки Свердловской области к чемпионату мира. Все вопросы, которые здесь намечены, реализуются в строгом соответствии с планами, графиками, обеспечено финансирование. Каких-либо серьезных проблем, вызывающих у нас тревогу, нет. Это большой проект, и есть некоторые рабочие моменты, по которым мы приняли сегодня соответствующие решения», — отметил вице-премьер.

Кроме того, он заявил, что полностью доволен состоянием манежа клуба «Урал».

«Мы — северная страна, в таких регионах, как Свердловская область, манежи сегодня — тот путь, по которому мы должны идти. Такие манежи имеют исключительно важное значение. В Екатеринбурге прекрасный манеж, я видел игры, которые здесь проходили», — подчеркнул Виталий Мутко.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев поделился с вице-премьером планами по строительству общежития для воспитанников спортшколы и учебно-методического центра Уральской академии футбола.