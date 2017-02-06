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08:47 (мск), источник: УралПолит.ру

Виталий Мутко остался доволен подготовкой Среднего Урала к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля, ИА УралПолит.Ru. Председатель Правительства РФ, глава координационного совета ЧМ-2018 Виталий Мутко во время рабочего визита в Свердловскую область заявил, что удовлетворен ходом подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Проинспектировав ряд спортивных объектов, он заметил, что подготовка к играм чемпионата мира в 2018 году в Свердловской области ведется в соответствии со всеми планами и графиками. В числе объектов, которые Виталий Мутко посетил в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — аэропорт Кольцово, стадион «Екатеринбург Арена», волонтерский центр и тренировочные площадки.

«В целом мы удовлетворены ходом подготовки Свердловской области к чемпионату мира. Все вопросы, которые здесь намечены, реализуются в строгом соответствии с планами, графиками, обеспечено финансирование. Каких-либо серьезных проблем, вызывающих у нас тревогу, нет. Это большой проект, и есть некоторые рабочие моменты, по которым мы приняли сегодня соответствующие решения», — отметил вице-премьер.

Кроме того, он заявил, что полностью доволен состоянием манежа клуба «Урал».

«Мы — северная страна, в таких регионах, как Свердловская область, манежи сегодня — тот путь, по которому мы должны идти. Такие манежи имеют исключительно важное значение. В Екатеринбурге прекрасный манеж, я видел игры, которые здесь проходили», — подчеркнул Виталий Мутко.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев поделился с вице-премьером планами по строительству общежития для воспитанников спортшколы и учебно-методического центра Уральской академии футбола.

Напоминаем, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Отсчет 500 дней до начала чемпионата отмечают во всех городах, принимающих первенство.

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