Виктор Басаргин объявил о своей отставке

В частности, он пояснил, что принял решение не идти на губернаторские выборы, которые состоятся этой осенью, и уйти с поста губернатора. В связи с чем он и попросил президента России Владимира Путина раньше времени прекратить его полномочия для того, чтобы у его преемника было время освоиться в регионе и подготовиться к выборам.

«Но, несмотря на всё это, я остаюсь в команде президента», — заверил Виктор Басаргин.

Напомним, сегодня среди возможных претендентов на пост губернатора Пермского края называются один из действующих заместителей губернатора Прикамья, либо замглавы Россотрудничества, бывший глава администрации региона Алексей Фролов.