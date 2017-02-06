Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Инструкция: как быть, если не можешь платить по ипотеке
Российские лаборатории подделывали результаты тестов на отцовство
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Клуб НФЛ «Нью-Ингленд» стал пятикратным победителем Супербоула
«Зенит» не смог обыграть предпоследний клуб чемпионата Дании
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
08:45 (мск), источник: NewsKo

Виктор Басаргин объявил о своей отставке

В понедельник, 6 февраля, губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о своей отставке.

Источник: РИА "Новости"

В частности, он пояснил, что принял решение не идти на губернаторские выборы, которые состоятся этой осенью, и уйти с поста губернатора. В связи с чем он и попросил президента России Владимира Путина раньше времени прекратить его полномочия для того, чтобы у его преемника было время освоиться в регионе и подготовиться к выборам.

«Но, несмотря на всё это, я остаюсь в команде президента», — заверил Виктор Басаргин.

Напомним, сегодня среди возможных претендентов на пост губернатора Пермского края называются один из действующих заместителей губернатора Прикамья, либо замглавы Россотрудничества, бывший глава администрации региона Алексей Фролов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Год дорожного ремонта. Версия 2.0
Пермский губернатор объявил о своей отставке
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
Академия наук объявила о лженаучности гомеопатии
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Во французских Альпах погиб российский горнолыжник
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь