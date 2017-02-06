Лидер «Единой России» Тетянников заявил, что нового мэра Омска выберет Горсовет

Новый лидер омского отделения «Единой России» Юрий Тетянников рассказал о процедуре выборов мэра Омска. В нынешнем году градоначальника, напомним, выберет комиссия при губернаторе.

Юрий Тетянников, глава омского регионального отделения «Единой России»:

— Уже в феврале Горсовет рассмотрит положение о выборах главы города. Затем начнется работа по созданию комиссии, которая предложит депутатам несколько кандидатур. Из них и выберут градоначальника (Цитата по РИА «Новый Омск»).

При этом новый состав Горсовета не будет принимать участие в обсуждении кандидатуры нового мэра. А окончательное слово за губернатором.

Добавим, что в Омске отменили процедуру прямого голосования за главу города. Вячеслав Двораковский станет последним всенародно избранным мэром.