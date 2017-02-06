Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Российские лаборатории подделывали результаты тестов на отцовство
Миллиардер из РФ ответил на информацию об отдыхе Пескова на яхте
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Ставки по ипотеке упали до уровня 2014 года
Клуб НФЛ «Нью-Ингленд» стал пятикратным победителем Супербоула
«Зенит» не смог обыграть предпоследний клуб чемпионата Дании
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
"Родила от него, потому что хотела": признание Надежды Грановской
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
08:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкортостан с официальным визитом прибывает делегация Посольства Финляндии в России

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостан с официальным визитом прибывает делегация Посольства Финляндии в России. В программе трехдневного визита второго секретаря Посольства Финляндии госпожи Инки Леппянен встречи с бизнес-сообществом, знакомство с историей межконфессиональных отношений в республике, посещение культовых сооружений.

Во вторник дипломат проведет встречу в Торгово-промышленной палате республики с представителями Минэкономразвития РБ, МИД России в Уфе. Планируется обмен опытом в Совете по государственно-межконфессиональным отношениям при Главе Башкортостана, сообщил представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров.

Инка Леппянен познакомится с разработками Института этнологических исследований УНЦ РАН им. Р. Г. Кузеева и посетит Музей археологии и этнографии ИЭИ УНЦ РАН. Запланирована также встреча со студентами БГПУ им М. Акмуллы. Второй секретарь Посольства прочтет лекцию на тему «Международная политика и отношения между Россией и Финляндией».

Делегация Посольства Финляндии ознакомится с достопримечательностями Уфы (памятник Салавату Юлаеву, Монумент Дружбы, Кафедральный соборный храм Рождества Богородицы).

В среду, 8 февраля, Инка Леппянен проведет встречу с Уполномоченным по правам человека в Республике Башкортостан. Делегация Финляндии посетит Национальный музей РБ, встретится с Председателем Ассамблеи финно-угорских народов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пермский губернатор объявил о своей отставке
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
Академия наук объявила о лженаучности гомеопатии
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Во французских Альпах погиб российский горнолыжник
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые фото без камуфляжа Hyundai Solaris клуб поделился с нами первыми фотографиями нового поколения самой популярной в России модели
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь