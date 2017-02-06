В Башкортостан с официальным визитом прибывает делегация Посольства Финляндии в России

Во вторник дипломат проведет встречу в Торгово-промышленной палате республики с представителями Минэкономразвития РБ, МИД России в Уфе. Планируется обмен опытом в Совете по государственно-межконфессиональным отношениям при Главе Башкортостана, сообщил представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров.

Инка Леппянен познакомится с разработками Института этнологических исследований УНЦ РАН им. Р. Г. Кузеева и посетит Музей археологии и этнографии ИЭИ УНЦ РАН. Запланирована также встреча со студентами БГПУ им М. Акмуллы. Второй секретарь Посольства прочтет лекцию на тему «Международная политика и отношения между Россией и Финляндией».

Делегация Посольства Финляндии ознакомится с достопримечательностями Уфы (памятник Салавату Юлаеву, Монумент Дружбы, Кафедральный соборный храм Рождества Богородицы).