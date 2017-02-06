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11:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Платить компенсацию жителям побережья Байкала за омуля предложил депутат Госдумы

Населению побережья Байкала в случае запрета вылова омуля нужно выплачивать компенсацию или принять иные меры поддержки.

Источник: РИА "Новости"

Населению побережья Байкала в случае запрета вылова омуля нужно выплачивать компенсацию или принять иные меры поддержки. Об этом заявил депутат Госдумы России Михаил Щапов на встрече с мэром Ольхонского района Андреем Тыхеевым и главами поселений, сообщает 6 февраля 2017 года пресс-служба депутата. «Какие именно меры окажутся на местах необходимыми, каков должен быть механизм их действия, я полагаю, надо сформулировать вместе с местным самоуправлением», — сказал депутат.

Представители Ольхонского района заявили, что их бы устроил научно-обоснованный минимум квоты на вылов омуля. Если же это невозможно, то надо решать вопрос о материальной компенсации ограничений, принятых по инициативе федеральных органов власти. Глава поселка Онгурен сообщил, что из 500 жителей лишь семь работают в бюджетных организациях, остальные так или иначе заняты в ловле рыбы. Как правило, местные жители создают бригады и сдают улов рыболовецким организациям, имеющим квоту или официально зарегистрированным рыбакам. Поэтому, по факту занятых в этой отрасли гораздо больше, чем по официальным данным.

По итогам совещания его участники договорились, что главы поселений проведут учёт всех реально занятых в сфере заготовки и переработки омуля. Далее будет сформирована заявка на создание механизма компенсации.

«Насколько я могу судить, Росрыболовство все еще не готово ввести запрет на вылов омуля. Мы продолжаем работать над тем, чтобы снизить негативные последствия этого решения. Мы уже получили поддержку в этой части от иркутских учёных, — сказал депутат. — Данные иркутских научных институтов расходятся с показателями Вострыбцентра. Но, к сожалению, исследования носили нерегулярный характер: поэтому опереться на эти данные как на аргументы нельзя. Так что сейчас мы будем добиваться финансирования, чтобы обеспечить системное изучение Байкала».

Напомним, как ранее сообщало ИА «Байкал Инфо», сейчас проходят общественные обсуждения постановления Росрыболовства, который намерен с 2017 года на три года запретить вылов омуля в Байкале.

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