Платить компенсацию жителям побережья Байкала за омуля предложил депутат Госдумы
Населению побережья Байкала в случае запрета вылова омуля нужно выплачивать компенсацию или принять иные меры поддержки.
Населению побережья Байкала в случае запрета вылова омуля нужно выплачивать компенсацию или принять иные меры поддержки.
Населению побережья Байкала в случае запрета вылова омуля нужно выплачивать компенсацию или принять иные меры поддержки. Об этом заявил депутат Госдумы России Михаил Щапов на встрече с мэром Ольхонского района Андреем Тыхеевым и главами поселений, сообщает 6 февраля 2017 года
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По итогам совещания его участники договорились, что главы поселений проведут учёт всех реально занятых в сфере заготовки и переработки омуля. Далее будет сформирована заявка на создание механизма компенсации.
«Насколько я могу судить, Росрыболовство все еще не готово ввести запрет на вылов омуля. Мы продолжаем работать над тем, чтобы снизить негативные последствия этого решения. Мы уже получили поддержку в этой части от иркутских учёных, — сказал депутат. — Данные иркутских научных институтов расходятся с показателями Вострыбцентра. Но, к сожалению, исследования носили нерегулярный характер: поэтому опереться на эти данные как на аргументы нельзя. Так что сейчас мы будем добиваться финансирования, чтобы обеспечить системное изучение Байкала».
Напомним, как ранее сообщало ИА «Байкал Инфо», сейчас проходят общественные обсуждения постановления Росрыболовства, который намерен с 2017 года на три года запретить вылов омуля в Байкале.