В ЕС сегодня обсудят обострение ситуации на Донбассе

«Совет обсудит ситуацию в Украине. Министры оценят прогресс по имплементации повестки дня реформ, который был достигнут на протяжении предыдущих лет, а также поддержку выполнения Минских договоренностей», — заявили в Совете ЕС.

Главы МИД сосредоточат особое внимание эскалации безопасности и ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины, в частности, в районе Авдеевки. В понедельник также в Европарламенте срочно обсудят обоострение ситуации безопасности в Авдеевке. Этот вопрос включен в повестку дня заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны.