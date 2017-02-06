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09:11 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В ЕС сегодня обсудят обострение ситуации на Донбассе

В понедельник министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят ситуацию в Украине, в частности, эскалацию ситуации в районе Авдеевки.

Источник: Telegraf.com.ua

Этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС в иностранных делах.

«Совет обсудит ситуацию в Украине. Министры оценят прогресс по имплементации повестки дня реформ, который был достигнут на протяжении предыдущих лет, а также поддержку выполнения Минских договоренностей», — заявили в Совете ЕС.

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Главы МИД сосредоточат особое внимание эскалации безопасности и ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины, в частности, в районе Авдеевки. В понедельник также в Европарламенте срочно обсудят обоострение ситуации безопасности в Авдеевке. Этот вопрос включен в повестку дня заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны.

В слушаниях примет участие вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По программе визита в руководящие институты ЕС украинский вице-премьер также проведет встрече с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдисом Домбровскисом, еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем.

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