Челябинская область готовится к приезду посла Республики Корея

Он проинформировал о предстоящем на следующей неделе визите южнокорейской делегации в Челябинскую область, организацией которого занимается посольство Республики Корея в Российской Федерации совместно с ЮУТПП при поддержке правительства региона. Целью визита является подготовка программы пребывания в Челябинске уже другой, более крупной делегации этой страны.

Как сообщает пресс-служба ЮУТПП, экономическая миссия состоится 26—28 апреля , делегацию возглавит посол Республики Корея в РФ господин Пак Ро Бек. В программе мероприятия запланировано проведение бизнес-форума и деловых переговоров представителей южноуральских и корейских бизнес-структур.