Челябинская область готовится к приезду посла Республики Корея
В апреле Челябинск посетит посол Республики Корея. Об этом сообщил первый
В апреле Челябинск посетит посол Республики Корея. Об этом сообщил первый
Он проинформировал о предстоящем на следующей неделе визите южнокорейской делегации в Челябинскую область, организацией которого занимается посольство Республики Корея в Российской Федерации совместно с ЮУТПП при поддержке правительства региона. Целью визита является подготовка программы пребывания в Челябинске уже другой, более крупной делегации этой страны.
Как сообщает
Кроме того, первый