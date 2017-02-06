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09:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская область готовится к приезду посла Республики Корея

В апреле Челябинск посетит посол Республики Корея. Об этом сообщил первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов.

Он проинформировал о предстоящем на следующей неделе визите южнокорейской делегации в Челябинскую область, организацией которого занимается посольство Республики Корея в Российской Федерации совместно с ЮУТПП при поддержке правительства региона. Целью визита является подготовка программы пребывания в Челябинске уже другой, более крупной делегации этой страны.

Как сообщает пресс-служба ЮУТПП, экономическая миссия состоится 26—28 апреля, делегацию возглавит посол Республики Корея в РФ господин Пак Ро Бек. В программе мероприятия запланировано проведение бизнес-форума и деловых переговоров представителей южноуральских и корейских бизнес-структур.

Кроме того, первый вице-президент ЮУТПП отметил неизменно высокий интерес китайских компаний и предпринимателей к сотрудничеству с Челябинской областью. Так, предприниматели из КНР готовы рассматривать проекты по инвестированию своих средств в южноуральские сельхозпредприятия.

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