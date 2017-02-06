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09:57 (мск), источник: Югополис

Врио главы Апшеронского района назначен Роман Герман

Он сменил на посту уволившегося после инцидента с ковровой дорожкой Андрея Кравченко.

Как сообщает пресс-служба краевй администрации, депутаты Совета муниципалитета на внеочередной сессии приняли отставку Андрея Кравченко.

Ранее глава Апшеронского района Андрей Кравченко попросил согласия Вениамина Кондратьева на освобождение от занимаемой должности. Это произошло после того, как 31 января в Апшеронске чиновники расстелили губернатору ковровую дорожку в неработающем спорткомплексе.

Губернатор прошение об отставке принял.

Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен Роман Герман. Ранее он дважды избирался депутатом Совета муниципального образования Апшеронский район, работал заместителем председателя Совета.

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