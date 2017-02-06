Врио главы Апшеронского района назначен Роман Герман
Он сменил на посту уволившегося после инцидента с ковровой дорожкой Андрея Кравченко.
Он сменил на посту уволившегося после инцидента с ковровой дорожкой Андрея Кравченко.
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Ранее глава Апшеронского района Андрей Кравченко попросил согласия Вениамина Кондратьева на освобождение от занимаемой должности. Это произошло после того, как 31 января в Апшеронске чиновники расстелили губернатору ковровую дорожку в неработающем спорткомплексе.
Губернатор прошение об отставке принял.
Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен Роман Герман. Ранее он дважды избирался депутатом Совета муниципального образования Апшеронский район, работал заместителем председателя Совета.