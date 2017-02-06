Представители ВДВ России прибыли с визитом в Минск

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Российские десантники прибыли в Беларусь для обсуждения целого ряда предстоящих совместных мероприятий в 2017 году, сообщили в Минобороны России.

Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Республику Беларусь будет проходить до 9 февраля 2017 года в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны РФ.

«В ходе рабочей встречи представители ВДВ России и сил специальных операций вооруженных сил Беларуси (ССО ВС РБ) обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества», говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны РФ.

На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в первом полугодии 2017 года, отметили в оборонном ведомстве.

Там также сообщили, что в 2017 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ России и ССО ВС Беларуси предусматривается проведение более 40 мероприятий международной деятельности.