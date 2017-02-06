В Санкт-Петербурге 26 февраля пройдет марш памяти Бориса Немцова

«Акция пройдет 26 февраля одновременно с Москвой. В этот раз объединились все демократические силы — “Солидарность”, “Весна”, “Открытая Россия”, ПАРНАС, “Демократический Петербург”, предварительно также “Яблоко”. Никто из демократических активистов не планирует проводить отдельно другие мероприятия. 11 февраля мы подадим заявку на согласование акции, мы попросим перекрыть одну половину проезжей части», — цитирует «Росбалт» сопредседателя санкт-петербургского отделения ПАРНАС Андрея Пивоварова. Он отметил, что заявка будет подана на 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось о возможном проведении марша в Москве. Его организаторы передали в мэрию открытое письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина с призывом согласовать мероприятие 26 февраля.

Организаторы намерены провести шествие по тому же маршруту, что и 1 марта 2015 года, через день после убийства Бориса — от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост — «с тем, чтобы десятки тысяч людей имели возможность почтить память Бориса Немцова на месте его гибели».