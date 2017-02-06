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09:59 (мск), источник: "Российская газета"

«Адмирал Трибуц» уничтожит подлодку «врага» в Японском море

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» вышел в Японское море для выполнения второй курсовой задачи.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Об этом «РГ» сообщил начальник отдела пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Экипаж судна должен выполнить комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям и «поставить» радиоэлектронные помехи, а также провести учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости. Морякам также предстоит выполнить ряд противодиверсионных мероприятий.

В частности, при помощи вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации экипаж корвета найдет и уничтожит подводную лодку условного противника с помощью противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи, уточнил Владимир Матвеев.

Справка «РГ».

Курсовая задача (К-2) означает использование корабля по назначению, то есть организация его боевого применения и использование вооружения. В рамках задачи оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера выполнять в море задачи по предназначению, а так же вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

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