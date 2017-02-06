«Адмирал Трибуц» уничтожит подлодку «врага» в Японском море
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» вышел в Японское море для выполнения второй курсовой задачи.
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» вышел в Японское море для выполнения второй курсовой задачи.
Об этом «РГ» сообщил начальник отдела
Экипаж судна должен выполнить комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям и «поставить» радиоэлектронные помехи, а также провести учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости. Морякам также предстоит выполнить ряд противодиверсионных мероприятий.
В частности, при помощи вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации экипаж корвета найдет и уничтожит подводную лодку условного противника с помощью противолодочного оружия и отработает
Справка «РГ».
Курсовая задача (К-2) означает использование корабля по назначению, то есть организация его боевого применения и использование вооружения. В рамках задачи оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера выполнять в море задачи по предназначению, а так же вести одиночный бой в различной