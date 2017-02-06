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09:49 (мск), источник: Новости Перми

Виктор Басаргин принял решение не идти на выборы губернатора

Сегодня Виктор Басаргин объявил о своем решении не идти на новый губернаторский срок. Открывая встречу с журналистами региональных СМИ, Виктор Басаргин отметил, что 2017 год насыщен политическими мероприятиями — старт выборной кампании Президента РФ, выборы губернатора Пермского края.

Источник: Новости Перми

«Очень важно, чтобы в этот период в крае была экономическая стабильность. Нам удалось этого добиться, но не менее важно, чтобы была достигнута и политическая стабильность. Это зависит от консолидации общества, от того, чтобы все жители края, политические, общественные движения, двигались в одном направлении. В этой связи первое — я принял решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Вы знаете, что для меня всегда общественные интересы были превыше личных амбиций. Второе — несмотря на то, что срок моих полномочий истекает значительно позднее — в мае 2017 года, я уже обратился к Президенту России с просьбой поручить мне новое задание, не дожидаясь формального срока окончания губернаторских полномочий», — заявил Виктор Басаргин.

Губернатор подчеркнул, что этот шаг — обдуманный и взвешенный. Глава региона напомнил, что в сентябре состоится единый день голосования, и до этого момента кандидату, утвержденному Президентом, необходимо проявить себя перед жителями Пермского края.

«Благодарю всех жителей края, представителей органов власти, муниципалитеты, а также руководителей наших предприятий за совместную работу, за поддержку и терпение, которое они проявляли. Благодарю средства массовой информации за наше взаимодействие. Я уверен, что все у нашего края получится. Обещаю, что на каком бы месте я ни работал, буду стараться и в дальнейшем помогать Пермскому краю, который стал для меня родным», — заключил Виктор Басаргин.

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