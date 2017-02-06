Литовский эксперт: Строить забор на границе с Калининградской областью бессмысленно

— К сожалению, в контексте национальной безопасности, в военном отношении планируемый на границе забор совершенно бессмысленный. Он не сможет остановить вероятную агрессию ни на земле, ни, тем более, в небе. И политики, и специалисты это понимают, но всё равно повторяют пустые фразы. Бессмысленна стена и как средство остановки беженцев. Беженцы, даже заманиваемые, в Литву не едут. Закрывается ли путь контарабанде? Нет, потому как уровень контрабанды прямо пропорционален коррупции на границе. Чем ещё полезен данный проект? Кроме того, что нужно хоть что-то делать, ничем, — приводит слова Лауринкуса портал lrytas.lt.

Он призвал «не лить сомнениями воду на мельницу врага». «Литва на данный момент находится в контексте обострённого строительства “стен”, мало рассуждает, надо или не надо, а руководствуется принципом: пусть лучше будет, чем когда-нибудь потом дождаться критики, почему не построили», — отметил эксперт.

Ранее соседняя республика заявила, что планирует потратить 3,5 миллиона евро на ограждение протяжённостью 45 километров и высотой 2,5 метра. Предполагается, что забор будет проходить от местечка Виштитис (Вилкавишский район), где граничат Польша, Литва и Россия, до Нямунаса. Объект планируют построить в 2017—2020 годах.