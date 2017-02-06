Литовский эксперт: Строить забор на границе с Калининградской областью бессмысленно
Забор на границе Литвы и Калининградской области не сможет остановить агрессию. Об этом заявил
Забор на границе Литвы и Калининградской области не сможет остановить агрессию. Об этом заявил
— К сожалению, в контексте национальной безопасности, в военном отношении планируемый на границе забор совершенно бессмысленный. Он не сможет остановить вероятную агрессию ни на земле, ни, тем более, в небе. И политики, и специалисты это понимают, но всё равно повторяют пустые фразы. Бессмысленна стена и как средство остановки беженцев. Беженцы, даже заманиваемые, в Литву не едут. Закрывается ли путь контарабанде? Нет, потому как уровень контрабанды прямо пропорционален коррупции на границе. Чем ещё полезен данный проект? Кроме того, что нужно хоть
Он призвал «не лить сомнениями воду на мельницу врага». «Литва на данный момент находится в контексте обострённого строительства “стен”, мало рассуждает, надо или не надо, а руководствуется принципом: пусть лучше будет, чем
Ранее соседняя республика заявила, что планирует потратить 3,5 миллиона евро на ограждение протяжённостью 45 километров и высотой 2,5 метра. Предполагается, что забор будет проходить от местечка Виштитис (Вилкавишский район), где граничат Польша, Литва и Россия, до Нямунаса. Объект планируют построить в 2017—2020 годах.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов считает, что в этом проекте не стоит искать политический контекст. «Думаю, что эта новость обусловлена завершением демаркации границы. Скорее всего, коллеги ограничатся