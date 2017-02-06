Красноярский депутат ГД предложил отменить плату за капремонт

Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров предложил упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов и отменить закон о плате за капремонт. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Железногорск.

По словам Натарова, фонд за три года своего существования не смог наладить эффективную работу. «Планы по капитальному ремонту в крае не выполняются даже на треть. А 5 млрд рублей, собранных с населения края, лежат в банке и обесцениваются вместо того, чтобы быть использованными по назначению», — сообщил он.

Депутат добавил, что фонд начал отказываться от тех функций, ради выполнения которых создавался.

«В ноябре прошлого года краевой Фонд капремонта “скинул” полномочия технического заказчика на администрацию Железногорска. Поэтому встает вопрос о целесообразности существования такой структуры», — отметил Сергей Натаров.

Изначально против принятия закона о плате за капитальный ремонт выступала ЛДПР. Фракции партии в Госдуме и в Законодательном Собрании края голосовали против введения этой системы, которая, по мнению некоторых депутатов, напоминала финансовую пирамиду.

Добавим, в декабре прошлого года стало известно, что взносы красноярцев на капремонт будут повышать ежегодно. Правительство Красноярского края приняло решение повысить минимальный размер взноса на капремонт жилых домов на 4% — с 6,6 до 6,9 рубля за метр.