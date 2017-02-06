На Средний Урал едет глава Росприроднадзора Артем Сидоров
На Средний Урал едет глава Росприроднадзора Артем Сидоров. В рамках визита планируется несколько мероприятий с его участием.
На Средний Урал едет глава Росприроднадзора Артем Сидоров. В рамках визита планируется несколько мероприятий с его участием.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, завтра, 7 февраля, у него запланирована встреча с главой региона Евгением Куйвашевым. В этот же день пройдет заседание коллегии Росприроднадзора УрФО и посещение предприятия «Уралэлектромедь».
Известно, что визит главы Росприроднадзора продлится два дня.