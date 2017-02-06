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09:54 (мск), источник: Nakanune.ru

В аппарате Куйвашева царит оптимизм, несмотря на настораживающие публикации федеральных СМИ: «Тут нечего обсуждать»

В аппарате свердловского губернатора Евгения Куйвашева настроены оптимистично, несмотря на опасные звоночки, прозвучавшие сегодня утром — федеральные СМИ намекнули на возможную отставку главы Среднего Урала, а эксперты «Петербургской политики» отнесли его к потенциально «выбывающим» губернаторам.

«Статья написана исключительно про Басаргина (Виктор Басаргин, губернатор Пермского края), остальных просто «насобирали». Мы спокойно ждем указ о назначении и.о. Нечего обсуждать, — сказал источник Накануне.RU, близкий к администрации региона. Официально департамент информационной политики губернатора слухи о скорой отставке не комментирует.

Отметим, что прикамский губернатор сегодня утром сложил с себя полномочия.

Напомним, «Ведомости» предсказали возможную отставку пяти губернаторов. Близкий к Кремлю источник сообщил, что решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.

Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): «ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений», — добавил другой близкий к Кремлю собеседник. Однако, по его словам, замены ожидаются не везде.

Фонд «Петербургская политика» также напомнил о непростой ситуации в Свердловской области, у губернатора которой к тому же истекает срок полномочий. Так, в минусы Куйвашеву записана и транспортная реформа, вызвавшая серьезный резонанс в столице Урала, и напряженность на рынке труда, и история с «Бухтой Квинс», в которой замешан руководитель Театра эстрады, бард Александр Новиков, и многое другое.

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