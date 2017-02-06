Басаргин пообещал помогать Пермскому краю на любой должности

В понедельник Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. По его словам, он уже обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора, Басаргин подчеркнул, что принял решение обдуманно и взвешенно. Он напомнил, что в сентябре состоится единый день голосования: до этого срока кандидату, утвержденному президентом, необходимо проявить себя перед жителями края.

«Благодарю всех жителей края, представителей органов власти, муниципалитеты, а также руководителей наших предприятий за совместную работу, за поддержку и терпение, которые они проявляли», — сказал губернатор.

Он пообещал помогать Пермскому краю, на какой бы должности ни работал, так как регион стал для него родным.

Басаргин был назначен главой Пермского края весной 2012 года. До этого с 2008 года он работал министром регионального развития РФ, а в 2001—2008 годах был заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.