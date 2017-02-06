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10:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

И. о. губернатора Прикамья назовут завтра

ПЕРМЬ, 6 февраля, РИА ФедералПресс. Имя сменщика Виктора Басаргина на посту губернатора Прикамья станет известно завтра.

7 февраля в Перми состоится собрание с участием политиков, промышленников, глав администраций, чиновников, СМИ. На нем будет назван и.о. главы региона, сообщает источник, близкий к администрации губернатора Прикамья.

Напомним, сегодня Виктор Басаргин объявил о своем отказе от участия в грядущих губернаторских выборах. В ближайшее время Басаргин напишет заявление о сложении полномочий и обратится с ним к президенту России Владимиру Путину.

В числе возможных преемников на пост и.о. главы Прикамья называют бывшего руководителя администрации Басаргина, ныне замглавы Россотрудничества Алексей Фролова и главу столичного департамента экономической политики Максима Решетникова, ранее занимавшего различные должности в команде предыдущего прикамского губернатора Олега Чиркунова.

Также среди возможных сменщиков Басаргина называют и главного федерального инспектора по Пермскому краю Игоря Цветкова, до мая 2016 года возглавлявшего пограничное управление ФСБ по Республике Ингушетия.

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