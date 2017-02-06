Инновационную юрту показали в Усть-Каменогорске

Восточный Казахстан для разъяснения Послания Президента народу Казахстана посетил Мухтар Кул-Мухаммед.

Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» встретился с трудовыми коллективами региона, а также профессорско-преподавательским составом и студентами ведущих вузов области. Во время посещения государственного университета ВКО местные изобретатели устроили выставку своих разработок.

Одна из них — инновационная юрта, оборудованная солнечными батареями, ветрогенераторами и даже специальной техникой, превращающей в электроэнергию органические отходы. Создатели ноу-хау утверждают, что их технология доступна по цене для сельских жителей. Мухтар Кул-Мухаммед похвалил восточно-казахстанскую молодежь за креативные идеи, но посоветовал сосредоточить свои усилия на по-настоящему прорывных проектах, способных преобразить экономику страны. Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» подчеркнул, что задачи, обозначенные Президентом в Послании народу, требуют качественного технического перевооружения отечественных производств и это должно стать главным направлением работы казахстанских изобретателей.