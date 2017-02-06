Инновационную юрту показали в Усть-Каменогорске
Восточный Казахстан для разъяснения Послания Президента народу Казахстана посетил Мухтар
Восточный Казахстан для разъяснения Послания Президента народу Казахстана посетил Мухтар
Восточный Казахстан для разъяснения Послания Президента народу Казахстана посетил Мухтар
Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» встретился с трудовыми коллективами региона, а также
Одна из них — инновационная юрта, оборудованная солнечными батареями, ветрогенераторами и даже специальной техникой, превращающей в электроэнергию органические отходы. Создатели
«Восточно-Казахстанская область была и остается крупным промышленным, индустриальным центром Казахстана, имеющим мощнейшую технологическую базу. Послание Президента дает региону уникальный шанс по дальнейшей модернизации своих производств на основе высоких, современных и инновационных технологий», — отметил Мухтар