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11:08 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Пермского края подал президенту РФ заявление об отставке

Виктор Басаргин отказался комментировать слухи о назначении полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подал президенту РФ заявление об отставке. Об этом он сообщил по телефону корреспонденту ТАСС.

«Заявление об отставке уже подано», — сказал Басаргин.

Он отказался комментировать слухи о своем назначении полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, отметив: «Этот вопрос не ко мне».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее не подтвердил, что Владимир Путин принял отставку Басаргина. «Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», — сказал представитель Кремля.

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