Губернатор Пермского края подал президенту РФ заявление об отставке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подал президенту РФ заявление об отставке. Об этом он сообщил по телефону корреспонденту ТАСС.

«Заявление об отставке уже подано», — сказал Басаргин.

Он отказался комментировать слухи о своем назначении полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, отметив: «Этот вопрос не ко мне».