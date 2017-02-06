Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Известный актер умер после болезни
18 человек погибли в пожаре в массажном салоне
"В Украину идут деньги": Киев о причине "раздражения" РФ
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Лолита показала фанатам 17-летнюю дочь Еву - СМИ
«Убийца подлодок»: американцы о новом самолете РФ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
11:54 (мск), источник: Newslab.ru

На КЭФе-2017 обсудят стимулирование бизнеса и развитие промышленности

Губернатор края обратился к экспертам с просьбой привлечь на КЭФ наибольшее количество участников, чтобы максимально расширить аудиторию и охватить как можно больше заинтересованных специалистов и организаций, в том числе усилить присутствие иностранных участников.

Источник: Reuters

Красноярский экономический форум станет площадкой для обсуждения развития экономики России. Планируется, что особое внимание российские и международные эксперты уделят повышению качества управления, развитию человеческого капитала, стимулированию предпринимательства, технологическому и отраслевому развитию, экологии, а также внешним вызовам и интеграции.

Подготовку к проведению КЭФа-2017 на минувшей неделе в Москве обсудил глава региона Виктор Толоконский на Экспертном совете в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина.

Как рассказали в пресс-службе постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ, на заседании эксперты определили, на какие моменты стоит обратить внимание при подготовке к форуму, обсудили и конкретизировали идеи, выдвинутые ранее по тематике предлагаемых дискуссий.

Виктор Толоконский отметил, что Экспертный совет КЭФ во многом формирует идеологию, архитектуру и программу форума:

«Красноярский форум имеет большие традиции, он существенно отличается от больших крупных форумов в плане активности экспертов, интенсивности дискуссий. Если на наших больших форумах идет передача информации от руководителей государства общественности, экспертному сообществу, государственным институтам, то на КЭФе активно вырабатываются новые подходы, новые решения. Я убежден, что в этом году мы поднимем актуальные и острые вопросы развития наших производительных сил, экономики, совершенствования управления».

Как подчеркнул Алексей Кудрин, Красноярский форум — это исторически и традиционно более свободная площадка, поэтому «можно смело говорить о тех шагах, которые нужны для выхода из нынешней ситуации: четко называть причины сложившейся ситуации и формулировать решения», отметил он.

Виктор Толоконский и эксперты поддержали интересные предложения и современные подходы, высказанные в ходе заседания, и в целом одобрили архитектуру и программу форума. Губернатор края обратился к экспертам с просьбой привлечь на КЭФ наибольшее количество участников, чтобы максимально расширить аудиторию и охватить как можно больше заинтересованных специалистов и организаций, в том числе усилить присутствие иностранных участников.

Отметим, что Красноярский форум занял прочную позицию трибуны экспертного сообщества между Российским инвестиционным форумом в Сочи и Международным экономическим форумом в Санкт-Петербурге. Главной темой дискуссий КЭФ-2017 станут основные направления и механизмы развития экономики России на 2018 — 2024 годы с акцентами на повышение качества управления, развитие человеческого капитала, стимулирование предпринимательства, технологическое и отраслевое развитие, экологию, внешние вызовы и интеграцию.

Активное участие в подготовке форума принимают ведущие научные и экспертные учреждения страны и международные экспертные организации, в том числе Центр стратегических разработок, Высшая школа экономики, Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, Валдайский клуб, деловой совет Евразийского экономического союза, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ и другие.

XIV Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка 2018−2024» пройдет 20—22 апреля. Участники КЭФ-2017 обсудят основные итоги социально-экономического развития уходящего политического цикла и обозначат приоритетные направления развития страны на предстоящие шесть лет. В форуме ожидается участие ведущих российских экспертов и организаций, представляющих самый широкий спектр отраслей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярский депутат ГД предложил отменить плату за капремонт
Пермский губернатор объявил о своей отставке
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
Академия наук объявила о лженаучности гомеопатии
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
ЛДПР предлагает не наказывать уголовно за нарушения на митингах
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция Сегодня пройдет премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» будет вести прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь