В Киеве заявили, что РФ повторно отказалась передать Сенцова и Кольченко

«Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами… Мы будем добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека», — написал Петухов на своей странице в Facebook в понедельник, опубликовав при этом копии отказа от МИД РФ от 9 января 2017 года.

Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.

Украинский режиссер Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. К 10 годам также был приговорен сообщник Сенцова Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

В октябре 2016 года Минюст РФ в ответ на запрос РИА Новости подтвердил отказ в передаче на Украину осужденных в России Сенцова и Кольченко в связи с тем, что у них, как у жителей Крыма, есть российское гражданство.