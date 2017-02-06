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10:53 (мск), источник: РИА Крым

В Киеве заявили, что РФ повторно отказалась передать Сенцова и Кольченко

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости (Крым). Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов утверждает, что Россия повторно отказала Украине в передаче режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, и его сообщника Александра Кольченко.

Источник: РИА "Новости"

«Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами… Мы будем добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека», — написал Петухов на своей странице в Facebook в понедельник, опубликовав при этом копии отказа от МИД РФ от 9 января 2017 года.

Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.

Украинский режиссер Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. К 10 годам также был приговорен сообщник Сенцова Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

В октябре 2016 года Минюст РФ в ответ на запрос РИА Новости подтвердил отказ в передаче на Украину осужденных в России Сенцова и Кольченко в связи с тем, что у них, как у жителей Крыма, есть российское гражданство.

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