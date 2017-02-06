Жебривский заявил, что обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад
По словам главы ВГА, уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.
По словам главы ВГА, уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.
Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спал, сообщил в эфире «112 Украина» руководитель Донецкой областной
«Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме», — отметил он.
По словам Жебривского, уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.
Как известно, из Авдеевки с начала обострения ситуации эвакуировали почти 300 человек.
Напомним, ремонтники в Авдеевке много дней пытались выехать на место порыва ЛЭП, но