Жебривский заявил, что обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад

«Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме», — отметил он.

Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спал, сообщил в эфире «112 Украина» руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Савченко: власти оказались не готовы к обострению ситуации в Авдеевке

По словам Жебривского, уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.

Как известно, из Авдеевки с начала обострения ситуации эвакуировали почти 300 человек.