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10:48 (мск), источник: 112.ua

Жебривский заявил, что обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад

По словам главы ВГА, уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.

Источник: 112.ua

Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спал, сообщил в эфире «112 Украина» руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме», — отметил он.

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По словам Жебривского, уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.

Как известно, из Авдеевки с начала обострения ситуации эвакуировали почти 300 человек.

Напомним, ремонтники в Авдеевке много дней пытались выехать на место порыва ЛЭП, но из-за постоянных обстрелов ремонтные работы проводить не удавалось. Вчера, 5 февраля, глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, который транслировал телеканал «112 Украина», сообщил, что в Авдеевке возобновлено электроснабжение.

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