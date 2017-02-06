Новый посол Израиля Алон Шохам прибыл в Беларусь
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый посол Израиля Алон Шохам прибыл в Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила помощник посла по связям с общественностью Вера Демиденко.
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый посол Израиля Алон Шохам прибыл в Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила помощник посла по связям с общественностью Вера Демиденко.
В Минск дипломат прилетел вечером 5 февраля.
До назначения послом в Беларусь Алон Шохам занимал должность начальника консульского отдела МИД Израиля.