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11:24 (мск), источник: БЕЛТА

Новый посол Израиля Алон Шохам прибыл в Беларусь

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый посол Израиля Алон Шохам прибыл в Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила помощник посла по связям с общественностью Вера Демиденко.

В Минск дипломат прилетел вечером 5 февраля.

До назначения послом в Беларусь Алон Шохам занимал должность начальника консульского отдела МИД Израиля.

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