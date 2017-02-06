ЛДПР предлагает отменить уголовное наказание за нарушения на митингах

Речь идет об исключении из Уголовного кодекса РФ статьи 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», максимальные санкции по которой предусматриваются в виде пяти лет лишения свободы.

Как отмечают авторы, «формальным основанием для назначения наказания по статье 212.1 УК РФ является лишь факт неоднократного нарушения положений статьи 20.2 КоАП РФ безотносительно к тому, кем — участником или организатором публичного мероприятия эти нарушения допущены».

«Очевидно, что формулировка статьи 212.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность лица, которое уже понесло ответственность в порядке, установленном КоАП РФ. В статье 50 Конституции Российской Федерации содержится запрет повторного наказания за один проступок: «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление», — подчеркивают в ЛДПР.

Депутаты указывают, что «авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий».

«Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности», — указывают разработчики. При этом в качестве прецедента они ссылаются на дело Ильдара Дадина, который стал первым приговоренным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ.