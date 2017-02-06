Главного по имуществу в Красноярске выберут на конкурсе

Заместителя главы Красноярска предлагают выбрать на конкурсе. Соответствующее распоряжение было подписано в пятницу, 3 февраля, главой города.

Конкурс был объявлен для замещения вакантной в настоящее время должности заместителя главы города — руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений. Прежний руководитель департамента Андрей Шлома с 8 ноября прошлого года занял должность руководителя администрации Кировского района.

В настоящее время в администрации создается комиссия, которой предстоит проводить собеседования с кандидатами. Официально информация об условиях участия в конкурсе на сайте администрации города и на других официальных ресурсах должна появиться до 17 февраля.