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12:20 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов потребовал усилить работу по поиску виновных в ситуации с Татфондбанком

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности виновных в возникновении проблемной ситуации с Татфондбанком и ее «дочкой» — инвестиционной компанией «ТФБ-Финанс». Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Минниханов повторно поднял этот вопрос на совещании с руководителями правоохранительных органов республики, которое прошло в минувшую субботу.

Отметим, в пятницу, 3 февраля, полиция РТ возбудила уголовное дело по деятельности ООО ИК «ТФБ Финанс» по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Причиненный потерпевшим ущерб оценивается в 90 млн рублей. В полицию поступило уже более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в «ТФБ Финанс», из-за чего их средства не подлежат страховому возмещению.

 — Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия, — рассказывал ранее один из пострадавших.

Такое предложение делалось клиентам только с суммой более 1 млн рублей. Таким образом, на 2 тыс. пострадавших приходится около 4 млрд рублей. При обращении клиентов в «ТФБ-Финанс» выяснилось, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

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