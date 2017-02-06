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12:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Сбежавшие» депутаты стали причиной досрочных выборов в Советской Гавани

Среди кандидатов на освободившиеся посты ожидаются как самовыдвиженцы, так и депутаты от действующих партий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 февраля, AmurMedia.

Досрочные выборы членов совета депутатов пройдут в Советской Гавани, после того, как несколько народных избранников переехали в другой город. Выдвижение на освободившиеся места уже началось, и на посты будут претендовать как самовыдвиженцы, так и представители действующих партий, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель совета депутатов Советской Гавани Людмила Несмиянова.

Выборы членов совета депутатов города Советская Гавань по избирательным округам № 3 и № 6 состоятся 23 апреля 2017 года. Дополнительные выборы организованы в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов по этим округам.

Выдвижение началось 27 января, а закончится оно 15 февраля.

По словам Людмилы Несмияновой, досрочные выборы связанны в основном с тем, что оба депутата покинули Советскую Гавань.

— У нас пройдут довыборы по двум округам. Депутат шестого избирательного округа ранее переехал в Калининградскую область. Помимо этого, он не предоставил всю необходимую документацию. Поэтому по решению прокуратуры депутату пришлось сложить полномочия. Возможно, он и хотел продолжать свою деятельность, но из-за отсутствия всех справок, сделать этого не сможет. А что касается депутата с третьего избирательного округа, то она также переехала в Калининград. До этого она хорошо справлялась со своей работой, но сложила с себя полномочия в связи со сменой места жительства, — сообщила Людмила Несмиянова.

Но при этом председатель совета депутатов не ожидает жесткой борьбы за освободившиеся места.

— Пока только началось принятие заявлений, но мы уже ожидаем как самовыдвиженцев, так и кандидатов от политических партий. Скорее всего, это будут депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Единой России». Я считаю, что пока жесткой конкуренции не ожидается, а вот в 2018 году, когда будет формироваться новый состав, прогнозируется борьба за места, — добавила Людмила Несмиянова.

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